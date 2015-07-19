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Судьи
Главный судья:
Игорь Баранов (Красноярск)

Чита - Томь-2

19.07.2015, Воскресенье, 13:00 мск Чита, стадион Локомотив Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 1 тур Чита - Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015)
24 тур
5 мая, вторник 12:30 Чита 3:0 Томь-2
18 тур
13 октября, понедельник 15:30 Томь-2 3:1 Чита
4 тур
2 августа, суббота 11:00 Чита 0:2 Томь-2
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Смена К-А 24 14 7 3 45:25 +20 49
2. Сахалин 24 14 6 4 40:17 +23 48
3. Чита 24 9 7 8 30:25 +5 34
4. Динамо Брл 24 7 10 7 33:29 +4 31
5. Иртыш 24 7 10 7 25:23 +2 31
6. Томь-2 24 7 7 10 29:35 -6 28
7. Сибирь-2 24 7 5 12 29:42 -13 26
8. Якутия 24 6 7 11 38:49 -11 25
9. Новокузнецк 24 5 5 14 24:48 -24 20
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