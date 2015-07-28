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Судьи
Главный судья:
Евгений Галимов (Екатеринбург)

Челябинск - Динамо

28.07.2015, Вторник, 16:30 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур Челябинск - Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
15 тур
10 октября, пятница 14:00 Челябинск 2:0 Динамо
5 тур
15 августа, пятница 18:00 Динамо 0:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
13 тур
29 сентября, воскресенье 13:00 Челябинск 0:0 Динамо
3 тур
1 августа, четверг 18:00 Динамо 0:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
17 тур
17 октября, среда 13:00 Челябинск 1:0 Динамо
1 тур
21 июля, суббота 18:00 Динамо 0:0 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
27 тур
11 октября, вторник 15:00 Динамо 1:1 Челябинск
26 тур
5 октября, среда 14:00 Челябинск 2:1 Динамо
1 тур
24 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 0:2 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
23 тур
10 октября, воскресенье 16:30 Челябинск 2:0 Динамо
11 тур
11 июля, воскресенье 18:00 Динамо 0:2 Челябинск
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
19 тур
16 августа, воскресенье 16:00 Челябинск 3:1 Динамо
3 тур
7 мая, четверг 18:00 Динамо 0:0 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нефтехимик 27 18 6 3 56:15 +41 60
2. Зенит Иж 27 17 3 7 49:25 +24 54
3. Пари НН 27 15 8 4 38:19 +19 53
4. Сызрань-2003 27 13 7 7 35:29 +6 46
5. Челябинск 27 13 5 9 41:27 +14 44
6. Волга Ул 27 10 5 12 33:32 +1 35
7. Носта 27 7 7 13 33:41 -8 28
8. Химик Дз 27 7 4 16 28:54 -26 25
9. Лада-Тольятти 27 5 7 15 23:56 -33 22
10. Динамо Кр 27 1 6 20 18:56 -38 9
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