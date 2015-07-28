Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Александр Борисов (Самара)

Волга - Химик

28.07.2015, Вторник, 18:30 мск Ульяновск, стадион Старт Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур Волга - Химик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
32 тур
24 апреля, вторник 18:00 Волга 0:1 Химик
18 тур
16 августа, вторник 18:00 Химик 0:1 Волга
6 тур
24 мая, вторник 18:00 Волга 0:2 Химик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
15 тур
17 августа, вторник 18:00 Химик 1:1 Волга
3 тур
11 мая, вторник 18:00 Волга 1:1 Химик
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
18 тур
8 августа, суббота 18:30 Химик 3:1 Волга
2 тур
29 апреля, среда 18:00 Волга 3:0 Химик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нефтехимик 27 18 6 3 56:15 +41 60
2. Зенит Иж 27 17 3 7 49:25 +24 54
3. Пари НН 27 15 8 4 38:19 +19 53
4. Сызрань-2003 27 13 7 7 35:29 +6 46
5. Челябинск 27 13 5 9 41:27 +14 44
6. Волга Ул 27 10 5 12 33:32 +1 35
7. Носта 27 7 7 13 33:41 -8 28
8. Химик Дз 27 7 4 16 28:54 -26 25
9. Лада-Тольятти 27 5 7 15 23:56 -33 22
10. Динамо Кр 27 1 6 20 18:56 -38 9
...
  • Читайте нас: 