Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Алексей Автухович (Челябинск)

Носта - Лада-Тольятти

28.07.2015, Вторник, 16:00 мск Новотроицк, стадион Металлург Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур Носта - Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа B
24 тур
18 мая, понедельник 17:30 Лада-Тольятти 2:2 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
15 тур
10 октября, пятница 18:30 Лада-Тольятти 1:2 Носта
5 тур
15 августа, пятница 17:00 Носта 1:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа B
26 тур
30 мая, пятница 16:00 Носта 0:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
18 тур
28 октября, понедельник 13:00 Носта 2:2 Лада-Тольятти
8 тур
4 сентября, среда 18:30 Лада-Тольятти 2:0 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
17 тур
17 октября, среда 18:30 Лада-Тольятти 2:0 Носта
1 тур
21 июля, суббота 17:00 Носта 1:1 Лада-Тольятти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нефтехимик 27 18 6 3 56:15 +41 60
2. Зенит Иж 27 17 3 7 49:25 +24 54
3. Пари НН 27 15 8 4 38:19 +19 53
4. Сызрань-2003 27 13 7 7 35:29 +6 46
5. Челябинск 27 13 5 9 41:27 +14 44
6. Волга Ул 27 10 5 12 33:32 +1 35
7. Носта 27 7 7 13 33:41 -8 28
8. Химик Дз 27 7 4 16 28:54 -26 25
9. Лада-Тольятти 27 5 7 15 23:56 -33 22
10. Динамо Кр 27 1 6 20 18:56 -38 9
...
  • Читайте нас: 