Носта - Лада-Тольятти

|24 тур
|18 мая, понедельник
|17:30
|Лада-Тольятти
|2:2
|Носта
|24 тур
|18 мая, понедельник
|17:30
|Лада-Тольятти
|2:2
|Носта
|15 тур
|10 октября, пятница
|18:30
|Лада-Тольятти
|1:2
|Носта
|5 тур
|15 августа, пятница
|17:00
|Носта
|1:1
|Лада-Тольятти
|26 тур
|30 мая, пятница
|16:00
|Носта
|0:0
|Лада-Тольятти
|18 тур
|28 октября, понедельник
|13:00
|Носта
|2:2
|Лада-Тольятти
|8 тур
|4 сентября, среда
|18:30
|Лада-Тольятти
|2:0
|Носта
|17 тур
|17 октября, среда
|18:30
|Лада-Тольятти
|2:0
|Носта
|1 тур
|21 июля, суббота
|17:00
|Носта
|1:1
|Лада-Тольятти
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нефтехимик
|27
|18
|6
|3
|56:15
|+41
|60
|2.
|Зенит Иж
|27
|17
|3
|7
|49:25
|+24
|54
|3.
|Пари НН
|27
|15
|8
|4
|38:19
|+19
|53
|4.
|Сызрань-2003
|27
|13
|7
|7
|35:29
|+6
|46
|5.
|Челябинск
|27
|13
|5
|9
|41:27
|+14
|44
|6.
|Волга Ул
|27
|10
|5
|12
|33:32
|+1
|35
|7.
|Носта
|27
|7
|7
|13
|33:41
|-8
|28
|8.
|Химик Дз
|27
|7
|4
|16
|28:54
|-26
|25
|9.
|Лада-Тольятти
|27
|5
|7
|15
|23:56
|-33
|22
|10.
|Динамо Кр
|27
|1
|6
|20
|18:56
|-38
|9