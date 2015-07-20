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Судьи
Главный судья:
Михаил Небогатиков (Казань)

Лада-Тольятти - Челябинск

20.07.2015, Понедельник, 17:30 мск Тольятти, стадион Торпедо Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур Лада-Тольятти - Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
19 тур
18 апреля, суббота 15:00 Челябинск 2:1 Лада-Тольятти
9 тур
7 сентября, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 0:2 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
14 тур
4 октября, пятница 18:30 Лада-Тольятти 0:4 Челябинск
4 тур
7 августа, среда 16:30 Челябинск 0:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
28 тур
18 мая, суббота 15:00 Челябинск 4:1 Лада-Тольятти
12 тур
19 сентября, среда 18:30 Лада-Тольятти 0:1 Челябинск
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
24 тур
10 сентября, четверг 15:30 Челябинск 2:0 Лада-Тольятти
8 тур
2 июня, вторник 17:30 Лада-Тольятти 0:2 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нефтехимик 27 18 6 3 56:15 +41 60
2. Зенит Иж 27 17 3 7 49:25 +24 54
3. Пари НН 27 15 8 4 38:19 +19 53
4. Сызрань-2003 27 13 7 7 35:29 +6 46
5. Челябинск 27 13 5 9 41:27 +14 44
6. Волга Ул 27 10 5 12 33:32 +1 35
7. Носта 27 7 7 13 33:41 -8 28
8. Химик Дз 27 7 4 16 28:54 -26 25
9. Лада-Тольятти 27 5 7 15 23:56 -33 22
10. Динамо Кр 27 1 6 20 18:56 -38 9
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