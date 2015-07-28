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Судьи
Главный судья:
Максим Перезва (Раменское)

Рязань - Зенит

28.07.2015, Вторник, 18:30 мск Рязань, стадион Спартак Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур Рязань - Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
27 тур
18 мая, понедельник 18:00 Зенит 2:0 Рязань
13 тур
29 сентября, понедельник 18:30 Рязань 2:1 Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
26 тур
13 мая, вторник 18:00 Зенит 0:0 Рязань
12 тур
19 сентября, четверг 18:30 Рязань 0:0 Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
16 тур
11 октября, четверг 18:00 Зенит 1:3 Рязань
2 тур
21 июля, суббота 19:00 Рязань 1:0 Зенит
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
29 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Зенит 0:1 Рязань
15 тур
20 июля, среда 00:00 Рязань 2:1 Зенит
3 тур
2 мая, понедельник 00:00 Зенит 1:0 Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
17 тур
11 августа, среда 19:00 Рязань 0:0 Зенит
3 тур
4 мая, вторник 17:30 Зенит 0:0 Рязань
Россия. Кубок (2010/2011)
1/64 финала
5 июня, суббота 18:00 Зенит 0:1 Рязань
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тамбов 26 15 9 2 41:19 +22 54
2. Энергомаш 26 13 7 6 28:16 +12 46
3. Рязань 26 10 10 6 19:15 +4 40
4. Металлург Лп 26 9 13 4 26:21 +5 40
5. Авангард Кур 26 10 9 7 33:22 +11 39
6. Локомотив Лс 26 9 12 5 27:19 +8 39
7. Зенит Пз 26 10 8 8 25:21 +4 38
8. Калуга 26 9 6 11 24:27 -3 33
9. Динамо Бр 26 8 7 11 22:25 -3 31
10. Витязь 26 8 7 11 31:32 -1 31
11. Чертаново 26 8 6 12 31:42 -11 30
12. Торпедо М 26 8 6 12 21:28 -7 30
13. Орел 26 5 7 14 9:25 -16 22
14. Арсенал-2 26 2 9 15 22:47 -25 15
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