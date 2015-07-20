Зенит - Орел

|21 тур
|10 апреля, пятница
|16:00
|Орел
|0:2
|Зенит
|7 тур
|22 августа, пятница
|18:00
|Зенит
|2:1
|Орел
|36 тур
|17 мая, четверг
|18:00
|Зенит
|1:2
|Орел
|22 тур
|10 сентября, суббота
|12:00
|Орел
|4:1
|Зенит
|10 тур
|17 июня, пятница
|00:00
|Зенит
|2:1
|Орел
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тамбов
|26
|15
|9
|2
|41:19
|+22
|54
|2.
|Энергомаш
|26
|13
|7
|6
|28:16
|+12
|46
|3.
|Рязань
|26
|10
|10
|6
|19:15
|+4
|40
|4.
|Металлург Лп
|26
|9
|13
|4
|26:21
|+5
|40
|5.
|Авангард Кур
|26
|10
|9
|7
|33:22
|+11
|39
|6.
|Локомотив Лс
|26
|9
|12
|5
|27:19
|+8
|39
|7.
|Зенит Пз
|26
|10
|8
|8
|25:21
|+4
|38
|8.
|Калуга
|26
|9
|6
|11
|24:27
|-3
|33
|9.
|Динамо Бр
|26
|8
|7
|11
|22:25
|-3
|31
|10.
|Витязь
|26
|8
|7
|11
|31:32
|-1
|31
|11.
|Чертаново
|26
|8
|6
|12
|31:42
|-11
|30
|12.
|Торпедо М
|26
|8
|6
|12
|21:28
|-7
|30
|13.
|Орел
|26
|5
|7
|14
|9:25
|-16
|22
|14.
|Арсенал-2
|26
|2
|9
|15
|22:47
|-25
|15