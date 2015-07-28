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Судьи
Главный судья:
Евгений Мамойко (Санкт-Петербург)

ЦРФСО - Волга

28.07.2015, Вторник, 18:00 мск Смоленск, стадион СГАФКСТ Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур ЦРФСО - Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
16 тур
17 октября, пятница 18:00 ЦРФСО 0:3 Волга
2 тур
18 июля, пятница 18:30 Волга 0:0 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
35 тур
2 июня, понедельник 18:00 Волга 0:2 ЦРФСО
1 тур
15 июля, понедельник 18:30 ЦРФСО 1:2 Волга
Россия. Кубок (2013/2014)
1/256 финала
10 июля, среда 18:00 Волга 1:2 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
22 тур
2 мая, четверг 17:00 ЦРФСО 0:2 Волга
8 тур
27 августа, понедельник 18:30 Волга 4:3 ЦРФСО
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
40 тур
25 апреля, среда 18:00 Волга 1:0 ЦРФСО
24 тур
22 августа, понедельник 18:00 ЦРФСО 2:2 Волга
8 тур
24 мая, вторник 18:00 Волга 1:4 ЦРФСО
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
32 тур
10 октября, воскресенье 16:00 ЦРФСО 3:1 Волга
16 тур
8 июля, четверг 18:30 Волга 0:1 ЦРФСО
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Химки 28 20 7 1 52:14 +38 67
2. Олимп-Долгопрудный 28 17 4 7 49:30 +19 55
3. Москва 28 17 4 7 50:24 +26 55
4. Текстильщик Ив 28 15 8 5 49:23 +26 53
5. Торпедо Вл 28 14 9 5 37:24 +13 51
6. Спартак Кс 28 14 5 9 42:33 +9 47
7. Сочи 28 14 5 9 44:31 +13 47
8. Псков-747 28 11 6 11 38:37 +1 39
9. Строгино 28 8 9 11 35:32 +3 33
10. ЦРФСО 28 7 10 11 26:32 -6 31
11. Волга Тв 28 7 7 14 26:43 -17 28
12. Знамя Труда 28 7 4 17 28:54 -26 25
13. Домодедово 28 5 7 16 30:52 -22 22
14. Карелия 28 5 5 18 26:58 -32 20
15. Коломна 28 2 4 22 20:65 -45 10
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