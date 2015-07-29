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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лех - Базель
Лех - Базель: обзор матча 29 июля 2015
Лех
29.07.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Базель
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Статистика матча Лех - Базель
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Матчи команд
Лех
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- : -
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Лех
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