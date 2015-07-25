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Судьи
Главный судья:
Ранэль Зияков (Набережные Челны)

Рубин (мол) - Амкар (мол)

25.07.2015, Суббота, 16:00 мск Казань, стадион Рубин Россия. Молодежное первенство, 2 тур Рубин (мол) - Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
21 тур
3 апреля, пятница 16:30 Амкар (мол) 1:6 Рубин (мол)
12 тур
2 ноября, воскресенье 16:00 Рубин (мол) 3:1 Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
18 тур
1 декабря, воскресенье 15:00 Рубин (мол) 6:1 Амкар (мол)
8 тур
14 сентября, суббота 18:00 Амкар (мол) 1:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
25 тур
18 апреля, четверг 14:00 Амкар (мол) 4:0 Рубин (мол)
11 тур
6 октября, суббота 14:00 Рубин (мол) 4:0 Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
21 тур
19 августа, пятница 13:30 Амкар (мол) 2:3 Рубин (мол)
6 тур
23 апреля, суббота 00:00 Рубин (мол) 0:2 Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
20 тур
10 сентября, пятница 17:00 Рубин (мол) 2:0 Амкар (мол)
6 тур
16 апреля, пятница 13:00 Амкар (мол) 2:2 Рубин (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
23 тур
24 сентября, четверг 17:00 Рубин (мол) 1:0 Амкар (мол)
9 тур
15 мая, пятница 13:30 Амкар (мол) 2:1 Рубин (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив (мол) 30 19 4 7 70:33 +37 61
2. ЦСКА (мол) 29 17 7 5 64:36 +28 58
3. Динамо М (мол) 30 17 5 8 54:27 +27 56
4. Рубин (мол) 29 18 1 10 51:46 +5 55
5. Спартак М (мол) 30 16 3 11 52:35 +17 51
6. Ростов (мол) 29 15 5 9 44:37 +7 50
7. Академия Кубань 30 13 8 9 49:36 +13 47
8. Анжи (мол) 29 12 9 8 47:31 +16 45
9. Краснодар (мол) 29 12 7 10 46:46 0 43
10. Зенит (мол) 30 12 6 12 39:36 +3 42
11. Ахмат (мол) 29 10 6 13 34:44 -10 36
12. Мордовия (мол) 30 9 5 16 32:47 -15 32
13. Амкар (мол) 29 7 6 16 34:56 -22 27
14. Урал (мол) 30 6 6 18 31:58 -27 24
15. Кр. Советов (мол) 29 4 7 18 24:76 -52 19
16. Уфа (мол) 30 4 5 21 22:49 -27 17
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