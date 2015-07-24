Динамо (мол) - Мордовия (мол)

|23 тур
|11 апреля, суббота
|16:00
|Динамо (мол)
|1:1
|Мордовия (мол)
|14 тур
|3 декабря, среда
|14:30
|Мордовия (мол)
|0:1
|Динамо (мол)
|23 тур
|11 апреля, суббота
|16:00
|Динамо (мол)
|1:1
|Мордовия (мол)
|14 тур
|3 декабря, среда
|14:30
|Мордовия (мол)
|0:1
|Динамо (мол)
|26 тур
|26 апреля, пятница
|14:00
|Динамо (мол)
|4:3
|Мордовия (мол)
|12 тур
|20 октября, суббота
|14:00
|Мордовия (мол)
|1:2
|Динамо (мол)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Локомотив (мол)
|30
|19
|4
|7
|70:33
|+37
|61
|2.
|ЦСКА (мол)
|29
|17
|7
|5
|64:36
|+28
|58
|3.
|Динамо М (мол)
|30
|17
|5
|8
|54:27
|+27
|56
|4.
|Рубин (мол)
|29
|18
|1
|10
|51:46
|+5
|55
|5.
|Спартак М (мол)
|30
|16
|3
|11
|52:35
|+17
|51
|6.
|Ростов (мол)
|29
|15
|5
|9
|44:37
|+7
|50
|7.
|Академия Кубань
|30
|13
|8
|9
|49:36
|+13
|47
|8.
|Анжи (мол)
|29
|12
|9
|8
|47:31
|+16
|45
|9.
|Краснодар (мол)
|29
|12
|7
|10
|46:46
|0
|43
|10.
|Зенит (мол)
|30
|12
|6
|12
|39:36
|+3
|42
|11.
|Ахмат (мол)
|29
|10
|6
|13
|34:44
|-10
|36
|12.
|Мордовия (мол)
|30
|9
|5
|16
|32:47
|-15
|32
|13.
|Амкар (мол)
|29
|7
|6
|16
|34:56
|-22
|27
|14.
|Урал (мол)
|30
|6
|6
|18
|31:58
|-27
|24
|15.
|Кр. Советов (мол)
|29
|4
|7
|18
|24:76
|-52
|19
|16.
|Уфа (мол)
|30
|4
|5
|21
|22:49
|-27
|17