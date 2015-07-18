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Судьи
Главный судья:
Сергей Березка (Киев)
Материалы

Ворскла - Волынь

18.07.2015, Суббота, 19:30 мск Полтава, стадион Ворскла Украина. Премьер-Лига, 1 тур Ворскла - Волынь
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
21 тур
25 апреля, суббота 17:00 Ворскла 2:0 Волынь
8 тур
3 октября, пятница 20:00 Волынь 2:2 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
23 марта, воскресенье 17:00 Волынь 0:0 Ворскла
7 тур
24 августа, суббота 17:30 Ворскла 3:3 Волынь
Украина. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
25 сентября, среда 19:30 Ворскла 2:1 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
24 ноября, суббота 15:30 Ворскла 0:1 Волынь
2 тур
22 июля, воскресенье 19:45 Волынь 1:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
6 апреля, пятница 18:00 Волынь 0:0 Ворскла
11 тур
24 сентября, суббота 18:00 Ворскла 3:1 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
16 тур
5 ноября, пятница 19:00 Ворскла 0:1 Волынь
1 тур
10 июля, суббота 15:30 Волынь 0:4 Ворскла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 26 23 1 2 57:11 +46 70
2. Шахтер Дн 26 20 3 3 79:25 +54 63
3. Днепр Дп 26 16 5 5 53:22 +31 53
4. Заря 26 14 6 6 51:26 +25 48
5. Ворскла 26 11 9 6 35:26 +9 42
6. Александрия 26 10 8 8 30:29 +1 38
7. Сталь 26 7 8 11 25:31 -6 29
8. Карпаты 25 7 6 12 26:37 -11 27
9. Волынь * 26 10 8 8 36:36 0 26
10. Металлист 26 5 9 12 22:46 -24 24
11. Олимпик Дн 25 5 7 13 22:35 -13 22
12. Черноморец Од 26 4 10 12 23:39 -16 22
13. Говерла 26 3 7 16 16:45 -29 16
14. Металлург З 24 0 3 21 7:74 -67 3
* - Волынь: снято 12
Волынь: снято 6
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