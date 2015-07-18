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Судьи
Главный судья:
Николай Балакин (Киев)

Олимпик - Черноморец

18.07.2015, Суббота, 17:00 мск Донецк, стадион Олимпик Украина. Премьер-Лига, 1 тур Олимпик - Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
14 тур
29 ноября, суббота 15:00 Олимпик 2:1 Черноморец
1 тур
26 июля, суббота 20:00 Черноморец 4:0 Олимпик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 26 23 1 2 57:11 +46 70
2. Шахтер Дн 26 20 3 3 79:25 +54 63
3. Днепр Дп 26 16 5 5 53:22 +31 53
4. Заря 26 14 6 6 51:26 +25 48
5. Ворскла 26 11 9 6 35:26 +9 42
6. Александрия 26 10 8 8 30:29 +1 38
7. Сталь 26 7 8 11 25:31 -6 29
8. Карпаты 25 7 6 12 26:37 -11 27
9. Волынь * 26 10 8 8 36:36 0 26
10. Металлист 26 5 9 12 22:46 -24 24
11. Олимпик Дн 25 5 7 13 22:35 -13 22
12. Черноморец Од 26 4 10 12 23:39 -16 22
13. Говерла 26 3 7 16 16:45 -29 16
14. Металлург З 24 0 3 21 7:74 -67 3
* - Волынь: снято 12
Волынь: снято 6
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