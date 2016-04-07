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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Шинник
Волгарь - Шинник: обзор матча 07 апреля 2016
Волгарь
07.04.2016, четверг, 17:30
Россия. ФНЛ, 30 тур
4 : 0
Завершен
Шинник
32'
Р. Болов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Шинник
78'
Желтая карточка
В. Цховребов
77'
Замена
В. Сиротов
️️️️
М. Султонов
Замена
Р. Газзаев
️️️️
И. Лукьяновс
76'
72'
Желтая карточка
И. Подоляк
71'
Желтая карточка
Е. Ятченко
65'
Замена
А. Айрапетян
️️️️
Д. Никитинский
61'
Замена
И. Подоляк
️️️️
А. Малоян
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
Р. Болов
58'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Т. Букия
58'
56'
Желтая карточка
Д. Яшин
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Елисеев
55'
ГОЛ! 1:0!
Р. Болов
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
10
Темури Букия
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
13
Арсен Айрапетян
АП
27
Антон Бетюжнов
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
20
Иван Подоляк
ЦФ
4-5-1
71
Бучнев
32
Терехов
28
Байрыев
13
Иванов
23
Зуйков
34
Алейник
4
Елисеев
10
Лукьяновс
33
Кренделев
10
Букия
88
Болов
3-4-1-2
16
Яшин
97
Ятченко
15
Цховребов
2
Ндри
8
Павленко
7
Маляров
7
Никитинский
5
Платика
28
Султонов
0
Малоян
8
Земсков
10
Лукьяновс
10
Газзаев
10
Газзаев
10
Лукьяновс
4
Елисеев
11
Болонин
11
Болонин
4
Елисеев
10
Букия
11
Сутормин
11
Сутормин
10
Букия
88
Болов
9
Асильдаров
9
Асильдаров
88
Болов
0
Малоян
20
Подоляк
20
Подоляк
0
Малоян
7
Никитинский
13
Айрапетян
13
Айрапетян
7
Никитинский
28
Султонов
37
Сиротов
37
Сиротов
28
Султонов
Остались в запасе
Волгарь
Шинник
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
27
Антон Бетюжнов
АП
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
Остались в запасе
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
27
Антон Бетюжнов
АП
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Волгарь - Шинник
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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