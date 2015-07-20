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Судьи
Главный судья:
Юрий Апонасенко (Москва)

СКА-Хабаровск - Сокол

20.07.2015, Понедельник, 12:00 мск Хабаровск, стадион им. В.И. Ленина Россия. ФНЛ, 3 тур СКА-Хабаровск - Сокол
Россия. ФНЛ (2014/2015)
20 тур
18 ноября, вторник 14:00 СКА-Хабаровск 0:0 Сокол
4 тур
27 июля, воскресенье 19:00 Сокол 2:2 СКА-Хабаровск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оренбург 38 26 8 4 61:20 +41 86
2. Арсенал Т 38 25 7 6 64:36 +28 82
3. Томь 38 22 8 8 58:35 +23 74
4. Волгарь 38 17 12 9 57:37 +20 63
5. Спартак-2 38 17 8 13 52:49 +3 59
6. Факел 38 17 5 16 51:42 +9 56
7. Тосно 38 17 4 17 57:53 +4 55
8. Тюмень 38 15 9 14 44:45 -1 54
9. Сокол 38 14 11 13 43:38 +5 53
10. Волга НН 38 14 9 15 39:37 +2 51
11. Сибирь 38 14 9 15 47:50 -3 51
12. Шинник 38 13 11 14 50:49 +1 50
13. Зенит-2 38 13 11 14 61:56 +5 50
14. СКА-Хабаровск 38 13 10 15 36:35 +1 49
15. Луч 38 12 9 17 31:46 -15 45
16. Енисей 38 12 8 18 36:49 -13 44
17. Балтика 38 11 11 16 37:47 -10 44
18. Армавир 38 10 10 18 28:44 -16 40
19. Байкал 38 8 2 28 29:73 -44 26
20. КАМАЗ 38 6 6 26 20:60 -40 24
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