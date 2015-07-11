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Судьи
Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Материалы

Шинник - Балтика

11.07.2015, Суббота, 18:30 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. ФНЛ, 1 тур Шинник - Балтика
Россия. ФНЛ (2014/2015)
34 тур
30 мая, суббота 14:00 Балтика 1:1 Шинник
1 тур
6 июля, воскресенье 18:00 Шинник 2:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2013/2014)
38 тур
15 мая, четверг 20:00 Балтика 2:2 Шинник
1 тур
7 июля, воскресенье 19:00 Шинник 1:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2012/2013)
28 тур
15 апреля, понедельник 20:00 Балтика 0:0 Шинник
12 тур
17 сентября, понедельник 20:00 Шинник 0:2 Балтика
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 22 тур
19 августа, пятница 18:30 Шинник 0:3 Балтика
Второй этап, 3 тур
15 апреля, пятница 19:30 Балтика 0:1 Шинник
Россия. Кубок (2011/2012)
1/32 финала
4 июля, понедельник 18:30 Шинник 2:1 Балтика
Россия. Первый дивизион 2010
40 тур
6 ноября, суббота 14:00 Шинник 1:1 Балтика
19 тур
6 июля, вторник 19:30 Балтика 0:1 Шинник
Россия. Первый дивизион 2009
37 тур
22 октября, четверг 18:30 Шинник 0:0 Балтика
17 тур
24 июня, среда 20:30 Балтика 0:2 Шинник
Чемпионат России 1998
27 тур
3 октября, суббота 00:00 Балтика 3:1 Шинник
12 тур
17 июня, среда 00:00 Шинник 3:1 Балтика
Чемпионат России 1997
25 тур
30 августа, суббота 00:00 Шинник 4:0 Балтика
8 тур
3 мая, суббота 00:00 Балтика 1:1 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оренбург 38 26 8 4 61:20 +41 86
2. Арсенал Т 38 25 7 6 64:36 +28 82
3. Томь 38 22 8 8 58:35 +23 74
4. Волгарь 38 17 12 9 57:37 +20 63
5. Спартак-2 38 17 8 13 52:49 +3 59
6. Факел 38 17 5 16 51:42 +9 56
7. Тосно 38 17 4 17 57:53 +4 55
8. Тюмень 38 15 9 14 44:45 -1 54
9. Сокол 38 14 11 13 43:38 +5 53
10. Волга НН 38 14 9 15 39:37 +2 51
11. Сибирь 38 14 9 15 47:50 -3 51
12. Шинник 38 13 11 14 50:49 +1 50
13. Зенит-2 38 13 11 14 61:56 +5 50
14. СКА-Хабаровск 38 13 10 15 36:35 +1 49
15. Луч 38 12 9 17 31:46 -15 45
16. Енисей 38 12 8 18 36:49 -13 44
17. Балтика 38 11 11 16 37:47 -10 44
18. Армавир 38 10 10 18 28:44 -16 40
19. Байкал 38 8 2 28 29:73 -44 26
20. КАМАЗ 38 6 6 26 20:60 -40 24
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