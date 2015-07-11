Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Владимир Сельдяков (Балашиха)

Луч - СКА-Хабаровск

11.07.2015, Суббота, 11:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. ФНЛ, 1 тур Луч - СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2014/2015)
34 тур
30 мая, суббота 14:00 СКА-Хабаровск 0:0 Луч
1 тур
6 июля, воскресенье 11:00 Луч 1:1 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 1:1 Луч
19 тур
18 октября, пятница 12:00 Луч 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
28 ноября, четверг 09:00 Луч 3:2 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 39 тур
26 марта, понедельник 11:30 Луч 1:2 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 26 тур
6 сентября, вторник 12:00 СКА-Хабаровск 0:5 Луч
Второй этап, 19 тур
11 июля, понедельник 12:00 Луч 2:0 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2010
22 тур
2 августа, понедельник 12:00 Луч 0:0 СКА-Хабаровск
1 тур
27 марта, суббота 16:00 СКА-Хабаровск 0:0 Луч
Россия. Первый дивизион 2009
25 тур
17 августа, понедельник 12:00 СКА-Хабаровск 0:0 Луч
6 тур
22 апреля, среда 12:00 Луч 2:2 СКА-Хабаровск
Россия. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
5 августа, среда 12:00 Луч 2:1 СКА-Хабаровск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оренбург 38 26 8 4 61:20 +41 86
2. Арсенал Т 38 25 7 6 64:36 +28 82
3. Томь 38 22 8 8 58:35 +23 74
4. Волгарь 38 17 12 9 57:37 +20 63
5. Спартак-2 38 17 8 13 52:49 +3 59
6. Факел 38 17 5 16 51:42 +9 56
7. Тосно 38 17 4 17 57:53 +4 55
8. Тюмень 38 15 9 14 44:45 -1 54
9. Сокол 38 14 11 13 43:38 +5 53
10. Волга НН 38 14 9 15 39:37 +2 51
11. Сибирь 38 14 9 15 47:50 -3 51
12. Шинник 38 13 11 14 50:49 +1 50
13. Зенит-2 38 13 11 14 61:56 +5 50
14. СКА-Хабаровск 38 13 10 15 36:35 +1 49
15. Луч 38 12 9 17 31:46 -15 45
16. Енисей 38 12 8 18 36:49 -13 44
17. Балтика 38 11 11 16 37:47 -10 44
18. Армавир 38 10 10 18 28:44 -16 40
19. Байкал 38 8 2 28 29:73 -44 26
20. КАМАЗ 38 6 6 26 20:60 -40 24
...
  • Читайте нас: 