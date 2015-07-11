Луч - СКА-Хабаровск

|34 тур
|30 мая, суббота
|14:00
|СКА-Хабаровск
|0:0
|Луч
|1 тур
|6 июля, воскресенье
|11:00
|Луч
|1:1
|СКА-Хабаровск
|34 тур
|30 мая, суббота
|14:00
|СКА-Хабаровск
|0:0
|Луч
|1 тур
|6 июля, воскресенье
|11:00
|Луч
|1:1
|СКА-Хабаровск
|37 тур
|11 мая, воскресенье
|08:00
|СКА-Хабаровск
|1:1
|Луч
|19 тур
|18 октября, пятница
|12:00
|Луч
|1:0
|СКА-Хабаровск
|1/8 финала
|28 ноября, четверг
|09:00
|Луч
|3:2
|СКА-Хабаровск
|Второй этап, 39 тур
|26 марта, понедельник
|11:30
|Луч
|1:2
|СКА-Хабаровск
|Второй этап, 26 тур
|6 сентября, вторник
|12:00
|СКА-Хабаровск
|0:5
|Луч
|Второй этап, 19 тур
|11 июля, понедельник
|12:00
|Луч
|2:0
|СКА-Хабаровск
|22 тур
|2 августа, понедельник
|12:00
|Луч
|0:0
|СКА-Хабаровск
|1 тур
|27 марта, суббота
|16:00
|СКА-Хабаровск
|0:0
|Луч
|25 тур
|17 августа, понедельник
|12:00
|СКА-Хабаровск
|0:0
|Луч
|6 тур
|22 апреля, среда
|12:00
|Луч
|2:2
|СКА-Хабаровск
|1/8 финала
|5 августа, среда
|12:00
|Луч
|2:1
|СКА-Хабаровск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Оренбург
|38
|26
|8
|4
|61:20
|+41
|86
|2.
|Арсенал Т
|38
|25
|7
|6
|64:36
|+28
|82
|3.
|Томь
|38
|22
|8
|8
|58:35
|+23
|74
|4.
|Волгарь
|38
|17
|12
|9
|57:37
|+20
|63
|5.
|Спартак-2
|38
|17
|8
|13
|52:49
|+3
|59
|6.
|Факел
|38
|17
|5
|16
|51:42
|+9
|56
|7.
|Тосно
|38
|17
|4
|17
|57:53
|+4
|55
|8.
|Тюмень
|38
|15
|9
|14
|44:45
|-1
|54
|9.
|Сокол
|38
|14
|11
|13
|43:38
|+5
|53
|10.
|Волга НН
|38
|14
|9
|15
|39:37
|+2
|51
|11.
|Сибирь
|38
|14
|9
|15
|47:50
|-3
|51
|12.
|Шинник
|38
|13
|11
|14
|50:49
|+1
|50
|13.
|Зенит-2
|38
|13
|11
|14
|61:56
|+5
|50
|14.
|СКА-Хабаровск
|38
|13
|10
|15
|36:35
|+1
|49
|15.
|Луч
|38
|12
|9
|17
|31:46
|-15
|45
|16.
|Енисей
|38
|12
|8
|18
|36:49
|-13
|44
|17.
|Балтика
|38
|11
|11
|16
|37:47
|-10
|44
|18.
|Армавир
|38
|10
|10
|18
|28:44
|-16
|40
|19.
|Байкал
|38
|8
|2
|28
|29:73
|-44
|26
|20.
|КАМАЗ
|38
|6
|6
|26
|20:60
|-40
|24