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Лига Европы 2026/2027
Гоу Эхед Иглс - Ференцварош
Гоу Эхед Иглс - Ференцварош: обзор матча 02 июля 2015
Гоу Эхед Иглс
02.07.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Ференцварош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Ференцварош
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
10.10.2026
Спарта
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
- : -
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Лига Европы, 3 тур
Ференцварош
4 : 1
22.10.2026
Торренсе
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Гоу Эхед Иглс
Ференцварош
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