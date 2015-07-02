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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Круоя - Ягеллония
Круоя - Ягеллония: обзор матча 02 июля 2015
Круоя
02.07.2015, четверг, 18:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 8
Завершен
Ягеллония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Круоя - Ягеллония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Круоя
Лига Европы, 1 раунд
Ягеллония
8 : 0
09.07.2015
Круоя
Лига Европы, 1 раунд
Круоя
0 : 1
02.07.2015
Ягеллония
Товарищеские матчи
Урал
3 : 3
31.01.2015
Круоя
Товарищеские матчи
Арсенал
2 : 0
27.01.2015
Круоя
Лига Европы, 1 раунд
Динамо Мн
5 : 0
11.07.2013
Круоя
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
- : -
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 12 тур
Ягеллония
1 : 0
25.10.2026
Висла Плоцк
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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