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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Фиорентина
Катания - Фиорентина: обзор матча 10 мая 2009
Катания
10.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 2
Завершен
Фиорентина
11'
С. Йоветич
90'
Ж. Заири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Фиорентина
ГОЛ! 0:2!
Ж. Заири
Замена
Ж. Заири
️️️️
С. Йоветич
Замена
М. Гобби
️️️️
Х. Варгас
Замена
М. Иско
️️️️
М. Бьяджианти
Замена
М. Донадель
️️️️
З. Кузманович
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Желтая карточка
Д. Комотто
Замена
Ф. Скьякка
️️️️
К. Льяма
Желтая карточка
Д. Тедеско
Замена
М. Паолуччи
️️️️
Э. Карбони
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Желтая карточка
К. Сильвестри
Желтая карточка
Э. Карбони
14'
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Йоветич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Катания
20
Паоло Акербис
ВР
3
Рокко Сабато
ЛЗ
18
Андреа Д'Амико
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
4-4-2
1
Косицки
33
Капуано
26
Сильвестре
21
Сильвестри
6
Стовини
19
Льяма
76
Тедеско
5
Карбони
27
Бьяджианти
55
Мартинес
25
Маскара
4-1-3-2
1
Фрей
16
Комотто
5
Гамберини
3
Дайнелли
21
Паскуаль
30
Мело
8
Кузманович
18
Монтоливо
11
Варгас
19
Джилардино
9
Йоветич
19
Льяма
18
Скьякка
18
Скьякка
19
Льяма
27
Бьяджианти
22
Иско
22
Иско
27
Бьяджианти
5
Карбони
9
Паолуччи
9
Паолуччи
5
Карбони
11
Варгас
18
Гобби
18
Гобби
11
Варгас
9
Йоветич
11
Заири
11
Заири
9
Йоветич
8
Кузманович
33
Донадель
33
Донадель
8
Кузманович
Остались в запасе
Катания
Фиорентина
18
Андреа Д'Амико
ЦП
20
Паоло Акербис
ВР
3
Рокко Сабато
ЛЗ
30
Марко Сторари
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
18
Андреа Д'Амико
ЦП
20
Паоло Акербис
ВР
3
Рокко Сабато
ЛЗ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Катания - Фиорентина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Анджело Массимино
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