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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Лестер
Ньюкасл - Лестер: обзор матча 21 ноября 2015
Ньюкасл
21.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Лестер
45+1'
Д. Варди
62'
Л. Ульоа
83'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Лестер
89'
Замена
Н. Дайер
️️️️
Р. Марез
83'
ГОЛ! 0:3!
С. Оказаки
Замена
С. Де Йонг
️️️️
А. Перес
81'
Желтая карточка
М. Сиссоко
79'
77'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Варди
Желтая карточка
А. Перес
76'
73'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Л. Ульоа
Замена
П. Сиссе
️️️️
А. Митрович
62'
62'
ГОЛ! 0:2!
Л. Ульоа
Пас отдал
Р. Марез
Желтая карточка
П. Дамметт
48'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Варди
Пас отдал
Л. Ульоа
Желтая карточка
В. Анита
36'
32'
Желтая карточка
Р. Хут
Замена
Ф. Товен
️️️️
Ш. Тиоте
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-4-2
33
Эллиот
14
Дамметт
99
Мбемба
22
Янмат
2
Колоччини
24
Тиоте
17
Сиссоко
23
Вейналдум
6
Анита
9
Митрович
22
Перес
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Морган
6
Хут
28
Фукс
91
Канте
11
Олбрайтон
4
Дринкуотер
26
Марез
9
Варди
11
Ульоа
22
Перес
6
Де Йонг
6
Де Йонг
22
Перес
24
Тиоте
10
Товен
10
Товен
24
Тиоте
9
Митрович
61
Сиссе
61
Сиссе
9
Митрович
9
Варди
10
Кинг
10
Кинг
9
Варди
26
Марез
12
Дайер
12
Дайер
26
Марез
11
Ульоа
30
Оказаки
30
Оказаки
11
Ульоа
Остались в запасе
Ньюкасл
Лестер
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
32
Марк Шварцер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Ньюкасл - Лестер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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