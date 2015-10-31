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Ньюкасл - Сток Сити
Ньюкасл - Сток Сити: обзор матча 31 октября 2015
Ньюкасл
31.10.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Сток Сити
90'
+3
Желтая карточка
Ч. Адам
90'
Замена
П. Крауч
️️️️
Д. Шакири
89'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
М. Арнаутович
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
Д. Янмат
83'
82'
Желтая карточка
М. Арнаутович
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Ш. Тиоте
71'
63'
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
Желтая карточка
А. Митрович
63'
60'
Замена
И. Афеллай
️️️️
Б. Кркич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
4-4-2
33
Эллиот
14
Дамметт
99
Мбемба
22
Янмат
2
Колоччини
24
Тиоте
17
Сиссоко
6
Анита
23
Вейналдум
9
Митрович
22
Перес
4-2-1-3
1
Батлэнд
8
Джонсон
2
Вольшайд
17
Шоукросс
33
Питерс
16
Адам
12
Уилэн
10
Шакири
19
Уолтерс
7
Арнаутович
9
Кркич
22
Янмат
24
Ласселлс
24
Ласселлс
22
Янмат
24
Тиоте
6
Де Йонг
6
Де Йонг
24
Тиоте
7
Арнаутович
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
7
Арнаутович
10
Шакири
15
Крауч
15
Крауч
10
Шакири
9
Кркич
17
Афеллай
17
Афеллай
9
Кркич
Остались в запасе
Ньюкасл
Сток Сити
28
Фредди Вудман
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
10
Флориан Товен
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
10
Флориан Товен
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Ньюкасл - Сток Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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