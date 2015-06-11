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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан - Иран
Узбекистан - Иран: обзор матча 11 июня 2015
Узбекистан
11.06.2015, четверг, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Иран
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Узбекистан - Иран
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
- : -
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
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Бельгия
0 : 0
21.06.2026
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