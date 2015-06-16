Введите ваш ник на сайте

Польша - Греция

16.06.2015, Вторник, 21:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Польша - Греция
Чемпионат Европы 2012, группа A
Групповой раунд, 1 тур
8 июня, пятница 20:00 Польша 1:1 Греция
Товарищеские матчи. Сборные 2011

29 марта, вторник 21:30 Греция 0:0 Польша
...
  • Читайте нас: 