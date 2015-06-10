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Расписание матчей
Молодежный ЧМ
США U20 - Колумбия U20
США U20 - Колумбия U20: обзор матча 10 июня 2015
США U20
10.06.2015, среда, 10:30
Чемпионат мира U-20, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Колумбия U20
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча США U20 - Колумбия U20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
США U20
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
США U20
1 : 3
12.10.2025
Марокко U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
США U20
3 : 0
09.10.2025
Италия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
ЮАР U20
2 : 1
05.10.2025
США U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
США U20
3 : 0
02.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
США U20
9 : 1
30.09.2025
Новая Каледония U20
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, Матч за 3-е место
Колумбия U20
1 : 0
18.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 1/2 финала
Аргентина U20
1 : 0
16.10.2025
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
Испания U20
2 : 3
11.10.2025
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Колумбия U20
3 : 1
08.10.2025
ЮАР U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Нигерия U20
1 : 1
06.10.2025
Колумбия U20
Информация о матче
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США U20
Колумбия U20
Определились финалисты молодежного ЧМ-2025
2025.10.16 13:59
Тренер молодежной сборной России прокомментировал ничью с Колумбией
2025.03.24 10:01
Молодежная сборная России сыграла вничью с Колумбией
2025.03.24 08:50
1
Молодежная сборная России проиграла Колумбии, пропустив с пенальти на 90-й минуте
2025.03.22 08:38
4 игрока молодежной сборной России не сыграют с Колумбией из-за травм
2025.03.19 11:34
1
Сын Клинсманна получил вызов в молодежную сборную США
2017.02.10 07:03
Определились финалисты молодежного ЧМ-2025
2025.10.16 13:59
Тренер молодежной сборной России прокомментировал ничью с Колумбией
2025.03.24 10:01
Молодежная сборная России сыграла вничью с Колумбией
2025.03.24 08:50
1
Молодежная сборная России проиграла Колумбии, пропустив с пенальти на 90-й минуте
2025.03.22 08:38
4 игрока молодежной сборной России не сыграют с Колумбией из-за травм
2025.03.19 11:34
1
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