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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Интернасьонал - Тигрес УАНЛ
Интернасьонал - Тигрес УАНЛ: обзор матча 16 июля 2015
Интернасьонал
16.07.2015, четверг, 04:00
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Тигрес УАНЛ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Интернасьонал - Тигрес УАНЛ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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26.07.2026
Атлетико Сан-Луис
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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