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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Санта-Фе - Интернасьонал
Санта-Фе - Интернасьонал: обзор матча 21 мая 2015
Санта-Фе
21.05.2015, четверг, 04:00
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Интернасьонал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Санта-Фе - Интернасьонал
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0
0
Желтые карточки
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0
Матчи команд
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