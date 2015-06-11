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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Испания - Коста-Рика
Испания - Коста-Рика: обзор матча 11 июня 2015
Испания
11.06.2015, четверг, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Коста-Рика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Испания - Коста-Рика
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
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Иордания
2 : 2
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