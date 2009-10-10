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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Ирландия - Италия
Ирландия - Италия: обзор матча 10 октября 2009
Ирландия
10.10.2009, суббота, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 8, 10 тур
2 : 2
Завершен
Италия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ирландия - Италия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
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