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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Финляндия - Уэльс
Финляндия - Уэльс: обзор матча 10 октября 2009
Финляндия
10.10.2009, суббота, 18:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 11 тур
2 : 1
Завершен
Уэльс
5'
Р. Порокара
77'
Н. Мойсандер
17'
К. Беллами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Уэльс
Замена
А. Еременко
️️️️
Я. Литманен
Желтая карточка
П. Пасанен
Замена
Н. Ирдли
️️️️
Л. Ньятанга
ГОЛ! 2:1!
Н. Мойсандер
Желтая карточка
У. Хеннесси
Замена
К. Хямяляйнен
️️️️
Й. Колкка
Замена
С. Воукс
️️️️
С. Чёрч
Желтая карточка
Х. Тихинен
Желтая карточка
К. Беллами
17'
ГОЛ! 1:1!
К. Беллами
ГОЛ! 1:0!
Р. Порокара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
0
Ханну Тихинен
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
17
Рони Порокара
ЛП
7
Роман Еременко
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
10
Яри Литманен
АП
11
Йонас Колкка
ЦФ
16
Джонатан Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Левин Ньятанга
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
8
Крейг Беллами
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Джон Тошак
Финляндия
1
Отто
ВР
5
Вели Лампи
ЦЗ
6
Алексей Еременко
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
8
Перпарим Хетемай
ЦП
18
Шефки Куки
АП
9
Херманни Вуоринен
ЦФ
Уэльс
1
Боаз Майхилл
ВР
14
Крейг Морган
ЦЗ
0
Нил Ирдли
ПЗ
18
Сэм Воукс
ЦФ
4-3-1-2
1
Яскилайнен
2
Пасанен
4
Хююпя
3
Мойсандер
0
Тихинен
17
Порокара
14
Спарв
7
Еременко
10
Литманен
16
Йоханссон
11
Колкка
4-3-1-2
1
Хеннесси
6
Уилльямс
6
Ньятанга
2
Гантер
19
Коллинс
14
Эдвардс
10
Рэмзи
0
Воган
11
Бэйл
23
Чёрч
8
Беллами
10
Литманен
6
Еременко
6
Еременко
10
Литманен
11
Колкка
21
Хямяляйнен
21
Хямяляйнен
11
Колкка
18
Куки
18
Куки
6
Ньятанга
0
Ирдли
0
Ирдли
6
Ньятанга
23
Чёрч
18
Воукс
18
Воукс
23
Чёрч
Остались в запасе
Финляндия
Уэльс
9
Херманни Вуоринен
ЦФ
1
Отто
ВР
5
Вели Лампи
ЦЗ
8
Перпарим Хетемай
ЦП
Главный тренер
Стюарт Бакстер
1
Боаз Майхилл
ВР
14
Крейг Морган
ЦЗ
Главный тренер
Джон Тошак
Остались в запасе
9
Херманни Вуоринен
ЦФ
1
Отто
ВР
5
Вели Лампи
ЦЗ
8
Перпарим Хетемай
ЦП
Остались в запасе
1
Боаз Майхилл
ВР
14
Крейг Морган
ЦЗ
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Главный тренер
Джон Тошак
Статистика матча Финляндия - Уэльс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
2 : 1
05.06.2026
Финляндия
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Олимпик Стэдиум
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