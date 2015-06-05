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Спартак - Лада-Тольятти

05.06.2015, Пятница, 18:30 мск Йошкар-Ола, стадион Дружба Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 27 тур Спартак - Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
20 тур
24 апреля, пятница 17:00 Лада-Тольятти 3:1 Спартак
10 тур
12 сентября, пятница 18:00 Спартак 1:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа B
23 тур
12 мая, понедельник 18:30 Лада-Тольятти 2:0 Спартак
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
13 тур
29 сентября, воскресенье 16:00 Спартак 1:4 Лада-Тольятти
3 тур
1 августа, четверг 18:30 Лада-Тольятти 1:1 Спартак
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
20 тур
29 октября, понедельник 18:00 Спартак 0:2 Лада-Тольятти
4 тур
5 августа, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 5:3 Спартак
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Носта 24 7 7 10 20:30 -10 28
2. Нефтехимик 24 7 5 12 24:32 -8 26
3. Лада-Тольятти 24 5 9 10 27:36 -9 24
4. Динамо Кр 24 4 8 12 17:34 -17 20
5. Спартак Й-О 24 1 7 16 17:67 -50 10
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