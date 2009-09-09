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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Израиль - Люксембург
Израиль - Люксембург: обзор матча 09 сентября 2009
Израиль
09.09.2009, среда, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 2, 8 тур
7 : 0
Завершен
Люксембург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Израиль - Люксембург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
03.06.2026
Израиль
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Информация о матче
Стадион:
Рамат-Ган
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