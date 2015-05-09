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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Данди Юнайтед
Сент-Джонстон - Данди Юнайтед: обзор матча 09 мая 2015
Сент-Джонстон
09.05.2015, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-Лига, группа A, 36 тур
1 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сент-Джонстон - Данди Юнайтед
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0
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Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
- : -
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
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- : -
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
10.10.2026
Хиберниан
Информация о матче
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Сент-Джонстон
Данди Юнайтед
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Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
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