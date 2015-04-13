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Сундсвалль - Хэкен

13.04.2015, Понедельник, 20:00 мск Сундсвалль, стадион Норрпортен Арена Швеция. Аллсвенскан, 3 тур Сундсвалль - Хэкен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Норрчепинг 30 20 6 4 60:33 +27 66
2. Гетеборг 30 18 9 3 52:22 +30 63
3. АИК 30 18 7 5 54:34 +20 61
4. Мальме 30 16 8 6 54:33 +21 56
5. Эльфсборг 30 16 6 8 58:42 +16 54
6. Юргорден 30 14 9 7 52:37 +15 51
7. Хэкен 30 13 6 11 45:39 +6 45
8. Хельсингборг 30 11 4 15 43:45 -2 37
9. Эребру 30 9 10 11 36:50 -14 37
10. Гефле 30 10 6 14 35:50 -15 36
11. Хаммарбю 30 8 9 13 35:39 -4 33
12. Сундсвалль 30 9 5 16 34:52 -18 32
13. Кальмар 30 8 7 15 31:42 -11 31
14. Фалькенберг 30 7 4 19 38:56 -18 25
15. Хальмстад 30 4 9 17 21:44 -23 21
16. Отвидаберг 30 2 9 19 25:55 -30 15
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