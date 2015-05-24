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Брюгге - Кортрейк

24.05.2015, Воскресенье, 15:30 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Плей-офф, 10 тур Брюгге - Кортрейк
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
2 тур
11 апреля, суббота 19:00 Кортрейк 2:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
25 тур
8 февраля, воскресенье 16:30 Кортрейк 2:0 Брюгге
8 тур
21 сентября, воскресенье 20:00 Брюгге 5:0 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
26 тур
14 февраля, пятница 23:30 Брюгге 3:1 Кортрейк
11 тур
20 октября, воскресенье 20:00 Кортрейк 4:1 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
22 тур
26 декабря, среда 21:00 Брюгге 0:0 Кортрейк
7 тур
14 сентября, пятница 22:30 Кортрейк 1:1 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 10 тур
13 мая, воскресенье 16:30 Брюгге 3:2 Кортрейк
Плей-офф, 2 тур
8 апреля, воскресенье 20:00 Кортрейк 3:1 Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
26 тур
19 февраля, воскресенье 21:00 Брюгге 2:1 Кортрейк
11 тур
23 октября, воскресенье 20:00 Кортрейк 2:1 Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
29 тур
12 марта, суббота 22:00 Брюгге 4:1 Кортрейк
1 тур
31 июля, суббота 22:00 Кортрейк 1:0 Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 7 тур
23 апреля, пятница 22:30 Кортрейк 2:0 Брюгге
Плей-офф I, 2 тур
31 марта, среда 22:30 Брюгге 3:0 Кортрейк
21 тур
30 декабря, среда 20:00 Кортрейк 1:4 Брюгге
4 тур
22 августа, суббота 22:00 Брюгге 2:2 Кортрейк
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гент 10 6 2 2 18:11 +7 49
2. Брюгге 10 5 1 4 16:16 0 47
3. Андерлехт 10 5 2 3 18:13 +5 46
4. Стандард 10 4 1 5 14:13 +1 40
5. Шарлеруа 10 3 2 5 13:15 -2 36
6. Кортрейк 10 2 2 6 11:22 -11 34
* - Стандард: начислено 27
Андерлехт: начислено 29
Брюгге: начислено 31
Гент: начислено 29
Шарлеруа: начислено 25
Серкль Брюгге: начислено 3
Кортрейк: начислено 26
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