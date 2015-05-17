Брюгге - Гент

|4 тур
|26 апреля, воскресенье
|19:00
|Гент
|2:2
|Брюгге
|27 тур
|22 февраля, воскресенье
|16:30
|Гент
|2:1
|Брюгге
|12 тур
|26 октября, воскресенье
|16:30
|Брюгге
|2:2
|Гент
|20 тур
|22 декабря, воскресенье
|17:30
|Гент
|1:3
|Брюгге
|5 тур
|25 августа, воскресенье
|16:30
|Брюгге
|1:1
|Гент
|24 тур
|27 января, воскресенье
|17:30
|Брюгге
|0:0
|Гент
|9 тур
|30 сентября, воскресенье
|16:30
|Гент
|2:2
|Брюгге
|Плей-офф, 6 тур
|28 апреля, суббота
|20:00
|Гент
|2:1
|Брюгге
|Плей-офф, 4 тур
|15 апреля, воскресенье
|20:00
|Брюгге
|1:0
|Гент
|25 тур
|12 февраля, воскресенье
|21:00
|Гент
|1:3
|Брюгге
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|16:30
|Брюгге
|2:0
|Гент
|Плей-офф I, 1 тур
|2 апреля, суббота
|20:00
|Гент
|1:1
|Брюгге
|21 тур
|26 декабря, воскресенье
|20:00
|Гент
|0:2
|Брюгге
|10 тур
|2 октября, суббота
|22:00
|Брюгге
|3:2
|Гент
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Гент
|10
|6
|2
|2
|18:11
|+7
|49
|2.
|Брюгге
|10
|5
|1
|4
|16:16
|0
|47
|3.
|Андерлехт
|10
|5
|2
|3
|18:13
|+5
|46
|4.
|Стандард
|10
|4
|1
|5
|14:13
|+1
|40
|5.
|Шарлеруа
|10
|3
|2
|5
|13:15
|-2
|36
|6.
|Кортрейк
|10
|2
|2
|6
|11:22
|-11
|34
|* - Стандард: начислено 27
Андерлехт: начислено 29
Брюгге: начислено 31
Гент: начислено 29
Шарлеруа: начислено 25
Серкль Брюгге: начислено 3
Кортрейк: начислено 26