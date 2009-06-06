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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Исландия - Нидерланды
Исландия - Нидерланды: обзор матча 06 июня 2009
Исландия
06.06.2009, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 9, 6 тур
1 : 2
Завершен
Нидерланды
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Исландия - Нидерланды
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
10.06.2026
Исландия
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Лаугардалсвеллур
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