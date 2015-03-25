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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия - Уганда
Нигерия - Уганда: обзор матча 25 марта 2015
Нигерия
25.03.2015, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Уганда
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нигерия - Уганда
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0
0
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0
0
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Занзибар
0 : 0
11.06.2026
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Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
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