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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Катар - Словения
Катар - Словения: обзор матча 30 марта 2015
Катар
30.03.2015, понедельник, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Словения
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Катар - Словения
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Катар
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
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