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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Непал - Индия
Непал - Индия: обзор матча 17 марта 2015
Непал
17.03.2015, вторник, 12:45
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Индия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Непал - Индия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Непал
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Непал
0 : 1
31.03.2026
Лаос
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
Бангладеш
2 : 2
13.11.2025
Непал
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Непал
0 : 1
14.10.2025
Вьетнам
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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