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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Шри-Ланка - Бутан
Шри-Ланка - Бутан: обзор матча 12 марта 2015
Шри-Ланка
12.03.2015, четверг, 12:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Бутан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шри-Ланка - Бутан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шри-Ланка
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
2 : 3
05.10.2026
Шри-Ланка
Товарищеские матчи. Сборные
Шри-Ланка
0 : 0
03.10.2026
Джибути
Товарищеские матчи. Сборные
Сейшельские Острова
0 : 2
30.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 3
31.03.2026
Шри-Ланка
Бутан
Товарищеские матчи. Сборные
Шри-Ланка
4 : 1
08.06.2026
Бутан
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
4 : 0
04.06.2026
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Отбор Кубка Азии, 6 тур
Бутан
2 : 1
31.03.2026
Бруней
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Йемен
7 : 1
18.11.2025
Бутан
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 0
13.11.2025
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