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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Уэльс - Финляндия
Уэльс - Финляндия: обзор матча 28 марта 2009
Уэльс
28.03.2009, суббота, 18:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 5 тур
0 : 2
Завершен
Финляндия
42'
А. Йоханссон
90+1'
Н. Куки
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Финляндия
+1
ГОЛ! 0:2!
Н. Куки
Пас отдал
Р. Еременко
Замена
Н. Куки
️️️️
М. Форсселл
Замена
Д. Сьолунд
️️️️
А. Еременко
Замена
Р. Эрншоу
️️️️
Д. Ледли
Замена
К. Робинсон
️️️️
К. Флетчер
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Д. Эдвардс
ГОЛ! 0:1!
А. Йоханссон
Пас отдал
Я. Литманен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
11
Гарет Бэйл
ЛЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ПЗ
13
Саймон Дэйвис
ЛП
10
Карл Флетчер
ЦП
9
Джейсон Кумас
ЦП
16
Джо Ледли
ПП
8
Крейг Беллами
ЦФ
14
Дэвид Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Джон Тошак
Финляндия
1
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
0
Ханну Тихинен
ЦЗ
2
Петри Пасанен
ПЗ
15
Маркус Хейккинен
ЛП
7
Роман Еременко
ЦП
6
Алексей Еременко
АП
10
Яри Литманен
ПП
9
Микаэль Форсселл
ЦФ
0
Андреас Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Уэльс
1
Боаз Майхилл
ВР
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
0
Карл Робинсон
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
18
Роберт Эрншоу
ЦФ
Финляндия
1
Ники Мяенпяя
ВР
2
Ари Ниман
ЦЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
17
Рони Порокара
ЛП
14
Тим Спарв
ЦП
18
Даниель Сьолунд
ЦП
0
Нжази Куки
ЦФ
3-4-2
1
Хеннесси
11
Бэйл
19
Коллинс
2
Гантер
13
Дэйвис
10
Флетчер
9
Кумас
16
Ледли
14
Эдвардс
8
Беллами
4-3-1-2
1
Яскилайнен
2
Пасанен
4
Хююпя
0
Тихинен
3
Каллио
10
Литманен
7
Еременко
15
Хейккинен
6
Еременко
0
Йоханссон
9
Форсселл
10
Флетчер
0
Робинсон
0
Робинсон
10
Флетчер
14
Эдвардс
10
Рэмзи
10
Рэмзи
14
Эдвардс
16
Ледли
18
Эрншоу
18
Эрншоу
16
Ледли
9
Форсселл
0
Куки
0
Куки
9
Форсселл
6
Еременко
18
Сьолунд
18
Сьолунд
6
Еременко
Остались в запасе
Уэльс
Финляндия
1
Боаз Майхилл
ВР
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Главный тренер
Джон Тошак
2
Ари Ниман
ЦЗ
1
Ники Мяенпяя
ВР
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
17
Рони Порокара
ЛП
14
Тим Спарв
ЦП
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Остались в запасе
1
Боаз Майхилл
ВР
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Остались в запасе
2
Ари Ниман
ЦЗ
1
Ники Мяенпяя
ВР
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
17
Рони Порокара
ЛП
14
Тим Спарв
ЦП
Главный тренер
Джон Тошак
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Статистика матча Уэльс - Финляндия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Финляндия
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
2 : 1
05.06.2026
Финляндия
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
"Спорт" 20:10 (в записи)
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