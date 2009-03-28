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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Израиль - Греция
Израиль - Греция: обзор матча 28 марта 2009
Израиль
28.03.2009, суббота, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 2, 5 тур
1 : 1
Завершен
Греция
42'
Т. Гекас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Греция
Замена
Х. Пацацоглу
️️️️
А. Циолис
Замена
Г. Вермут
️️️️
Т. Кохен
Замена
Б. Каял
️️️️
Й. Бенаюн
Замена
Г. Самарас
️️️️
А. Басинас
Замена
Б. Ицхаки
️️️️
Э. Барда
Желтая карточка
Б. Саар
ГОЛ! 0:1!
Т. Гекас
10'
Желтая карточка
Т. Деллас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
0
Дуду Ават
ВР
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
0
Декель Кейнан
ЦЗ
0
Клеми Шабан
ПЗ
0
Давид Бен-Даян
ПЗ
0
Йосси Бенаюн
ЛП
0
Гал Альберман
ЦП
16
Тамир Кохен
ЦП
0
Омер Голан
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
17
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Дрор Каштан
Греция
1
Константинос Халкиас
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
0
Авраам Пападопулос
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Траянос Деллас
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
10
Георгиос Карагунис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
6
Ангелос Басинас
(К)
ЦП
17
Теофанис Гекас
ЦФ
9
Ангелос Харистеас
ЦФ
Главный тренер
Отто Рехагель
Израиль
0
Нир Давидович
ВР
0
Йоав Цив
ЛЗ
0
Ави Штроль
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
14
Гиль Вермут
ЦП
11
Итай Шехтер
ЦФ
0
Барак Ицхаки
ЦФ
Греция
4
Никос Спиропулос
ЛЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
3
Христос Пацацоглу
ПЗ
7
Георгиос Самарас
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
4-3-3
0
Ават
0
Шабан
3
Бен-Хаим
0
Кейнан
0
Бен-Даян
0
Бенаюн
16
Кохен
0
Альберман
17
Саар
10
Барда
0
Голан
3-2-3-2
1
Халкиас
0
Пападопулос
15
Торосидис
5
Деллас
2
Сейтаридис
16
Кириакос
10
Карагунис
6
Циолис
6
Басинас
9
Харистеас
17
Гекас
0
Бенаюн
7
Каял
7
Каял
0
Бенаюн
16
Кохен
14
Вермут
14
Вермут
16
Кохен
10
Барда
0
Ицхаки
0
Ицхаки
10
Барда
6
Циолис
3
Пацацоглу
3
Пацацоглу
6
Циолис
6
Басинас
7
Самарас
7
Самарас
6
Басинас
Остались в запасе
Израиль
Греция
0
Нир Давидович
ВР
0
Йоав Цив
ЛЗ
0
Ави Штроль
ЦЗ
11
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Дрор Каштан
4
Никос Спиропулос
ЛЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Отто Рехагель
Остались в запасе
0
Нир Давидович
ВР
0
Йоав Цив
ЛЗ
0
Ави Штроль
ЦЗ
11
Итай Шехтер
ЦФ
Остались в запасе
4
Никос Спиропулос
ЛЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Дрор Каштан
Главный тренер
Отто Рехагель
Статистика матча Израиль - Греция
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
03.06.2026
Израиль
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Рамат-Ган
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