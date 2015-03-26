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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Багамские острова - Бермудские острова
Багамские острова - Бермудские острова: обзор матча 26 марта 2015
Багамские острова
26.03.2015, четверг, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 раунд
0 : 5
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Бермудские острова
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Багамские острова - Бермудские острова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Багамские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Багамские острова
0 : 6
16.11.2025
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Товарищеские матчи. Сборные
Багамские острова
1 : 2
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