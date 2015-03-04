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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эспаньол - Атлетик
Эспаньол - Атлетик: обзор матча 04 марта 2015
Эспаньол
04.03.2015, среда, 23:59
Испания. Кубок, 1/2 финала
0 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Атлетик
13'
А. Адурис
42'
Х. Этчейта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Эспаньол - Атлетик
90'
Замена
Э. Ляпорт
️️️️
И. Уильямс
Желтая карточка
А. Гонсалес
86'
83'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
И. Муньяин
Замена
С. Севилья
️️️️
Л. Васкес
71'
Желтая карточка
А. Арбилья
66'
65'
Замена
Г. Ирайсос
️️️️
Я. Эррерин
62'
Травма
Я. Эррерин
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
В. Альварес
50'
Желтая карточка
К. Стуани
45'
42'
ГОЛ! 0:2!
Х. Этчейта
Пас отдал
А. Ираола
Желтая карточка
Э. Морено
36'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Адурис
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
8'
7'
Желтая карточка
О. де Маркос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ПЗ
27
Виктор Альварес
ЛП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
17
Микель Рико
ОП
12
Микель Сан Хосе
ОП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
4-3-1-2
13
Лопес
29
Фуэнтес
15
Морено
27
Гонсалес
23
Арбилья
27
Альварес
4
Санчес
87
Каньяс
17
Васкес
9
Гарсия
7
Стуани
3-4-1-2
1
Эррерин
18
де Маркос
3
Этчейта
18
Гурпеги
51
Ираола
17
Рико
12
Сан Хосе
18
Баленсиага
10
Муньяин
9
Уильямс
20
Адурис
17
Васкес
8
Севилья
8
Севилья
17
Васкес
27
Альварес
10
Кайседо
10
Кайседо
27
Альварес
1
Эррерин
1
Ирайсос
1
Ирайсос
1
Эррерин
9
Уильямс
14
Ляпорт
14
Ляпорт
9
Уильямс
10
Муньяин
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
10
Муньяин
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетик
1
Кико Касилья
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
Остались в запасе
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эспаньол - Атлетик
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 23:55 (прямая)
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