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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Монаркас - Стронгест
Монаркас - Стронгест: обзор матча 04 февраля 2015
Монаркас
04.02.2015, среда, 05:30
Кубок Либертадорес
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Стронгест
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Монаркас - Стронгест
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монаркас
Кубок Либертадорес
Стронгест
2 : 0
11.02.2015
Монаркас
Кубок Либертадорес
Монаркас
1 : 1
04.02.2015
Стронгест
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
- : -
23.11.2026
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2019.07.19 14:59
2
Libero: «Локомотив» готов предложить 12 миллионов за полузащитника сборной Перу
2019.07.19 11:03
4
«Ахмат» близок к покупке полузащитника сборной Боливии
2025.07.07 15:00
1
В Боливии болельщики забросали бывшего вратаря своего клуба петардами. Он был госпитализирован
2019.05.01 17:20
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