Вице-президент «Монаркас»: «Мы не имеем предложений по Флоресу. Сейчас нет шансов на его уход из клуба»

Вице-президент «Монаркас» Гектор Лара заявил, что полузащитник Эдисон Флорес не покинет клуб этим летом.

Ранее Libero сообщил, что «Локомотив» предложил за перуанца 10,5 миллиона евро.

«Мы не имеем предложений по Флоресу. В настоящее время нет шансов, что он покинет клуб», – сказал Лара.