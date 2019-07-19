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    Libero: «Локомотив» готов предложить 12 миллионов за полузащитника сборной Перу

    «Локомотив» заинтересован в переходе полузащитника мексиканского «Монаркас» и сборной Перу Эдисона Флореса.

    Московский клуб предлагает 10,5 миллиона евро, в то время как «Монаркас» просит повысить предложение до 13,3 миллиона.

    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1 миллион евро.
    • Флорес уже ранее выступал в Европе за второй состав «Вильярреала» и датский «Ольборг».
    • «Локомотив» интересовался игроком еще в декабре 2017 года.

    Источник: Libero

    Libero – проект главной перуанской ежедневной газеты La Republica, основанной в 1981 году.

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    19.07.2019 11:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1882

      Boeung777 19 июля 2019, 12:18

      Стоимость 1 млн, а просят 13? Как обычно у нас происходит.

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 19 июля 2019, 12:14

      Ну и заголовок!!!!! Локо предлагает 10,5, но автор решил, что отдадут 12!!! Где логика???

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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 19 июля 2019, 11:53

      У Локо нет таких денег. Это бред. Сам Кикнадзе говорил об этом, что на трансферы осталась 3шка в американских рублях

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