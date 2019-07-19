Libero: «Локомотив» готов предложить 12 миллионов за полузащитника сборной Перу

«Локомотив» заинтересован в переходе полузащитника мексиканского «Монаркас» и сборной Перу Эдисона Флореса.

Московский клуб предлагает 10,5 миллиона евро, в то время как «Монаркас» просит повысить предложение до 13,3 миллиона.