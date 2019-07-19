Libero: «Локомотив» готов предложить 12 миллионов за полузащитника сборной Перу

Стоимость 1 млн, а просят 13? Как обычно у нас происходит.
«Локомотив» заинтересован в переходе полузащитника мексиканского «Монаркас» и сборной Перу Эдисона Флореса.
Московский клуб предлагает 10,5 миллиона евро, в то время как «Монаркас» просит повысить предложение до 13,3 миллиона.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1 миллион евро.
- Флорес уже ранее выступал в Европе за второй состав «Вильярреала» и датский «Ольборг».
- «Локомотив» интересовался игроком еще в декабре 2017 года.
Источник: Libero
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