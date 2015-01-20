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Расписание матчей
Франция. Кубок
Нант - Лион
Нант - Лион: обзор матча 20 января 2015
Нант
20.01.2015, вторник, 23:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Лион
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Информация о матче
Стадион:
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