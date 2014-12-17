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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Китай - Киргизия
Китай - Киргизия: обзор матча 17 декабря 2014
Китай
17.12.2014, среда, 14:35
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Киргизия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Китай - Киргизия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
- : -
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
3 : 0
24.09.2026
Мальдивы
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
- : -
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
09.06.2026
Палестина
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Киргизия
0 : 0
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